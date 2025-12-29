Más de 56 hectáreas que durante años estuvieron cubiertas por residuos sólidos en el sector Yapato, en la provincia de Sechura (Piura), fueron recuperadas tras un proyecto de saneamiento ambiental que busca reducir los riesgos sanitarios y ambientales en la zona.

El área intervenida, que beneficiará a cerca de 75 mil habitantes, presentaba acumulación de basura y suelos degradados, lo que representaba un foco de contaminación y un peligro para la salud pública. La ejecución de los trabajos demandó una inversión aproximada de S/ 7,5 millones y estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora de Gestión Integral de la Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente.

Antes de la intervención, el sector Yapato funcionaba como un punto de disposición inadecuada de residuos, generando malos olores, proliferación de vectores y filtraciones contaminantes hacia el suelo. La situación afectaba de forma directa a las poblaciones cercanas, que convivían con un entorno insalubre y sin control técnico.

Tras los trabajos realizados, el espacio fue rehabilitado y ahora cuenta con condiciones más seguras, aunque las autoridades han señalado que el proceso de recuperación debe complementarse con una gestión adecuada de los residuos para evitar que el problema se repita.

La recuperación del área será acompañada por la futura implementación de un relleno sanitario y plantas de valorización de residuos en Piura, lo que permitirá mejorar el tratamiento de la basura que se genera en la provincia y reducir la presión sobre zonas no autorizadas.

Estas infraestructuras buscan evitar que los residuos vuelvan a acumularse de manera informal, una de las principales causas de la degradación ambiental en distintas ciudades del país.

El caso de Sechura se suma a otras intervenciones similares en distintas regiones. Según información oficial, durante este año se han iniciado procesos de recuperación de áreas degradadas por residuos en localidades como Sullana, Nuevo Chimbote, Tumbes, Paita, Tambopata, Moyobamba y Juliaca, entre otras.

En conjunto, estas zonas representan más de 213 mil hectáreas afectadas por acumulación de basura, vertimientos informales y manejo deficiente de desechos.

Conservación de la pava aliblanca en Piura

En el marco de las actividades realizadas en la región, también se presentó en el distrito de Salitral una ruta de conservación orientada a proteger a la pava aliblanca, una especie de ave endémica del norte del Perú que se encuentra en situación vulnerable.

Actualmente se estima que existen alrededor de 850 ejemplares distribuidos en casi 186 mil hectáreas entre Cajamarca, Lambayeque y Piura, regiones donde se concentra casi la mitad de la población conocida de esta especie.

La iniciativa busca articular acciones de conservación con actividades de ecoturismo y desarrollo local en estas zonas.