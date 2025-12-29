Tras dos largos años fue cambiado el general PNP, Manuel Farías Zapata, como jefe de la Región Policial de Piura y en su lugar fue designado el reciente ascendido general PNP, Daniel Jorge Jares Reyme.

cambio. El Ministerio del Interior aprobó la asignación de cargos de Oficiales Generales de Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú para el año 2026, con la Resolución Suprema N° 438-2025-IN publicada en edición extraordinaria del Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En Piura, el comando de la Policía Nacional del Perú oficializó la designación del general Daniel Jorge Jares Reyme como el nuevo jefe de la Región Policial Piura. El cambio se produce en un contexto crítico para la región, que actualmente se encuentra bajo Estado de Emergencia, lo que sitúa al flamante jefe policial ante el desafío inmediato de articular nuevas tácticas para frenar la inseguridad ciudadana.

Jares Reyme integra la reciente promoción de 25 generales de armas ascendidos en la institución. Llega al norte del país respaldado por su experiencia previa como jefe de la División Policial Sur 1, donde tuvo a su cargo la seguridad de distritos clave en la capital como San Isidro, Miraflores y Santiago de Surco.

En tanto, el general Manuel Farías Zapata fue asignado para liderar la Región Policial Lima Norte.

La norma establece aprobar la asignación de cargos para el año 2026, de Oficiales Generales de Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú, por la causal de necesidad del servicio, con costo y sin costo para el Estado, conforme se indica en el anexo 1 que forma parte de la presente resolución.

La resolución suprema de la asignación de cargos de los Oficial Generales de Armas y de Servicios de la PNP lleva la firma del presidente de la República, José Jerí; y del Ministro del Interior, Vicente Tiburcio.