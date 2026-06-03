La Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (STPAD) del Gobierno Regional de Arequipa demoró un año para admitir a trámite un proceso sancionador contra el exgerente regional de la Producción, David Vela Quico, quien a su vez incurrió en una falta por demorar hasta 67 días la entrega de información a una comisión investigadora de los Propcompite en el Consejo Regional de Arequipa (CRA).

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Conforme indica el Reglamento Interno del CRA, los pedidos de información deben atenderse en un plazo máximo de 10 días calendario; sin embargo, el exfuncionario debía remitir la evaluación de desempeño de los planes de negocio Procompite a más tardar el 28 de noviembre del 2024. No obstante, dicha información se alcanzó el 13 de febrero del 2025.

Esta no es la única causal por la cual se admitió a trámite el proceso sancionador; a Vela Quico también se le atribuye una posible atención parcial e incompleta del requerimiento, habiendo alcanzado información solo del Procompite 3, cuando el pedido abarcaba también el Procompite 4.

Los informes presentados por la comisión investigadora en el CRA precisan que estas evaluaciones debían estar listas entre mayo y noviembre del 2024.

Las faltas en mención constituyen una falta grave según la Ley del Servicio Civil, razón por la cual se solicitó una suspensión de 365 días calendario del exfuncionario, pese a que este dejó el cargo el 20 de mayo del año pasado.

Cabe precisar que una causal para que un proceso administrativo sea declarado prescrito son los plazos en los que se realizan, prescribiendo 3 años después de cometida la falta o un año después de que la oficina encargada toma conocimiento de la misma.

Solo en mayo de este año, la Gerencia General Regional declaró prescritos 3 procesos sancionadores al vencerse los plazos correspondientes, mientras que en el año suman 14 con resolución firmada.