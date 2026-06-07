Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ofrecieron una conferencia de prensa en la que informaron sobre los avances e incidencias registradas durante el desarrollo de la segunda vuelta presidencial de este domingo.

Asimismo, ambos funcionarios informaron que dos personeros de una organización política fueron detenidos y que se retuvieron e inhabilitaron 90 cédulas de sufragio, las cuales vienen siendo reemplazadas en el local de votación correspondiente.

“Una incidencia que pasó en Lima Oeste 1 y que hemos reportado, donde dos personeros de una organización política han inhabilitado 90 cédulas de votación. Ya las estamos reponiendo en conjunto con la ONPE para que no haya problemas en el sufragio”, sostuvo Burneo.

“Ya se está reponiendo con las cédulas de contingencia que están en el centro de votación y con otras que están desplegándose para que no haya problemas finalmente en el escrutinio. Es un tema muy importante de cómo se reportan los riesgos y cómo actúa el sistema en coordinación y estructuradamente para solucionar este tipo de incidencias”, enfatizó.

El titular del JNE precisó que los personeros presuntamente involucrados en el acto ilícito fueron detenidos por personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú. También, indicó que 50 cédulas ya fueron repuestas con material de contingencia disponible en el propio local de votación, mientras que el resto viene siendo trasladado desde Lurín.

“Esa incidencia ya está reportada, ya se ha tomado las medidas del caso a través del fiscal de prevención del delito. Han sido dos personeros que ya han sido detenidos, el número de cédulas inhabilitadas son 90. Cincuenta de ellas inmediatamente se han repuesto, entiendo, con material de contingencia […] y hemos tomado la acción para que se desplieguen desde Lurín, donde hay más cédulas de votación que tenemos de contingencia. Ya está personal de la ONPE y del JNE trasladando esas cédulas a efectos de garantizar que no haya ningún problema al momento de sufragar“, indicó.

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A su turno, Bernardo Pachas reafirmó lo indicado por Burneo Bermejo sobre la reposición de las cédulas de votación que fueron anuladas.

“Se ha detectado ello, ya actuó el Ministerio Público. Se ha retenido el material, se ha detenido a las personas y, en coordinación con el JNE, estamos trasladando desde Lurín la diferencia para que los ciudadanos de esa mesa no se vean afectados. En estos momentos deben estar en la operación de entrega y de traslado”, sostuvo.

Cabe precisar que el titular del JNE no reveló la organización política de los personeros presuntamente involucrados en el delito.

“Se ha detenido a dos personas que son las que han cometido estos delitos, que son delitos graves. Ellos van a tener que enfrentar todo el peso de la ley, conforme a las acciones que se han tomado de forma inmediata”, refirió Burneo.

“Preferible no señalar por mantener la neutralidad, pero igual está en nuestros reportes, ya lo daremos a conocer públicamente el detalle de los hallazgos y las incidencias, pero en este momento, para garantizar la neutralidad del sistema electoral no lo vamos a decir, pero ya lo vana conocer públicamente”, añadió.