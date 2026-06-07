El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, inició este domingo 7 de junio el tradicional desayuno electoral minutos antes de las 9:00 a. m. en Huaral, en la vivienda de sus padres ubicada en el pasaje Bustamante, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Sánchez estuvo acompañado por sus padres, dos de sus tíos, su esposa, su suegra y dos de sus hijas. Previamente, según informó América Noticias, había participado en una misa antes de continuar con sus actividades de la jornada electoral.

La actividad comenzó con la bendición del padre Aurelio y luego los asistentes compartieron un desayuno compuesto por pan, camote, tamal, chicharrón, jamón, café, jugo de naranja, queso y huevos sancochados.

“ Hoy el Perú tiene una cita con la democracia. Más allá de las diferencias, debemos respetar la voluntad popular y seguir construyendo un país unido, justo y con oportunidades para todos ”, sostuvo Sánchez.

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Según reportó América Noticias, luego del desayuno electoral, Roberto Sánchez tiene previsto dirigirse a San Isidro y luego al Colegio María Reiche, en San Borja, para ejercer su derecho al voto.

De acuerdo con su equipo de prensa, tras sufragar, el candidato se trasladará al penal de Barbadillo, donde aguardará el flash electoral en los exteriores de la Diroes a las 5:00 p. m. de este domingo.

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Roberto Sánchez participa en el desayuno electoral, acompañado de su familia



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