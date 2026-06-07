El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, encabezó este domingo una conferencia de prensa en la que declaró oficialmente iniciada la segunda vuelta electoral en el país. Durante su intervención, también brindó información sobre el número de personeros acreditados por las organizaciones políticas que supervisan el desarrollo de la jornada en los distintos locales de votación.

En esa línea, Burneo precisó que el aplicativo Declara+ registra más de 1.300 personeros inscritos por cada una de las organizaciones políticas en contienda, Fuerza Popular y Juntos por el Perú. No obstante, aclaró que esa cifra puede aumentar durante la jornada, ya que también se permite la acreditación directa de personeros en las mesas de sufragio.

“Respecto de la acreditación de personeros, nosotros tenemos acreditados un número de personeros en el Declara +, eso es potestativo de cada organización política hacerlo a través de ese sistema. Tenemos un número de 1 311 entre ambas organizaciones políticas, pero eso no quiere decir que no puedan acreditar en mesa, normalmente lo hacen en mesa. En la primera vuelta, teníamos un número similar, pero en mesa se llegaron a acreditar 196 mil en total, entre todas las organizaciones“, indicó.

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Asimismo, el presidente del JNE señaló que los personeros están facultados para registrar imágenes y videos de las actividades en las mesas de sufragio, siempre que cuenten con la autorización de los miembros de mesa, quienes tienen la potestad de aprobar o rechazar dicha solicitud. No obstante, enfatizó que el material audiovisual obtenido no puede ser difundido a través de redes sociales.

“Los personeros van a poder, eventualmente, tomar fotos o grabar sin que lo puedan publicar en las redes, eso está prohibido; pero eso está en función a que lo permitan los miembros de mesa. El presidente de mesa es la máxima autoridad en mesa, él puede disponer que no se grabe, porque está en juego la protección de datos, la regularidad del trabajo”, sostuvo.

“Se puede permitir o no la grabación de los rostros a efectos de garantizar la protección de datos y la intimidad de las personas. Existen autorizaciones, pero están en función de lo que manejen los miembros de mesa que son las máximas autoridades”, agregó.

Burneo explicó que los resultados oficiales podrían tardar hasta 30 días en ser proclamados, debido al cumplimiento de los trámites y plazos previstos por la legislación electoral. Además, pidió a los ciudadanos mantener una actitud de respeto frente a los resultados que se determinen al término del proceso.

“En cuanto a los resultados, queremos invocar a toda la población, a las organizaciones y líderes políticos a que respeten las decisiones de las autoridades del sistema electoral. Nosotros estimamos que se pueden dar los resultados electorales, considerando que existe una estrecha competencia entre ambos, en unos 30 días, en un mes, por una razón específica: nuestro sistema electoral, jurisdiccional, es muy garantista. Establece plazos que son perentorios y que deben ser respetados en la tramitología. No sabemos cuánto va a ser la carga el día de hoy en cuanto a incidencias, observaciones o pedidos de nulidad”, refirió.

“Vamos a trabajar arduamente como hemos hecho, incluso de madrugada, para tomar decisiones, resolver los expedientes y poder dar los resultados lo antes posible, pero siendo muy claros, estimamos esos plazos a efectos de no dar una información que no sea conforme a la realidad y la experiencia en primera vuelta [que] estimábamos 40 mil expedientes y hemos tenido más de 68 mil, más del doble de la carga de 2021, pero aun así hemos resuelto antes […] Estimamos que vamos a correr lo más posible, pero estamos dando unos plazos estimados, probables y con total responsabilidad”, enfatizó.