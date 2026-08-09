La tradición y la fe volvieron a encontrarse en Sapallanga con el tradicional cambio de manto de la Mamacha Cocharcas, actividad que cada 8 de agosto marca el inicio de la preparación para su festividad de septiembre. La imagen fue trasladada al sector Tres Esquinas, donde fue recibida por fieles para luego iniciar una procesión hacia la iglesia San Pedro, acompañada por estampas folclóricas de la zona.

El párroco de Sapallanga, Enrique Campos, explicó que el cambio de manto tiene un significado especial al usar un manto de años anteriores porque permite recordar la fe de las generaciones anteriores.

“No usamos nada nuevo porque recordamos más bien la fe de nuestros papás, de nuestros abuelos”, señaló. Agregó que estos elementos antiguos representan parte de la historia del Valle del Mantaro. “Mirar a Mamá Cocharcas, es mirar nuestra historia”, expresó.

Cambio de manto de mamaca Cocharcas

Pero la celebración de este año también estuvo marcada por el dolor provocado por los recientes sismos que afectaron a distintas localidades de la región. Durante la procesión, las oraciones fueron dedicadas a los fallecidos, a los heridos y a las familias que perdieron sus viviendas y enfrentan momentos de incertidumbre. “Es un tiempo tan especial, un tiempo donde estamos pasando distintas situaciones de tristeza, de dolor, de zozobra por estos movimientos sísmicos”, manifestó el párroco.

El sacerdote recordó que la Iglesia también acompaña a las familias afectadas y pidió la protección de la Virgen para quienes atraviesan esta emergencia.

“Madre, no te olvides de tus hijos, rezar por los que han partido, rezar por los que están sufriendo. Le pedimos a Mamacha, nuestra mamita Cocharcas, bendiga y proteja a todos ellos, en especial a los que lo han perdido todo y ahora están solos”. Para el párroco, sacar a la imagen en este momento representa también pedirle que bendiga y proteja a las familias del Valle del Mantaro.

Virgen de Cocharcas sale en procesión

Tras el cambio de manto, la festividad continuará con diversas actividades. El 30 de agosto comenzarán las novenas y el 5 de septiembre se realizará la peregrinación desde la Catedral de Huancayo hasta Sapallanga. El 7 de septiembre se desarrollará la noche cultural, mientras que el 8 será la misa central y la principal procesión, en la que participarán más de 30 instituciones y diversas bandas y estampas folclóricas. El 9 de septiembre se realizará la misa del segundo día y una última procesión alrededor de la plaza.