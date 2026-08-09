El alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, confirmó su candidatura al mismo sillón edil por Alianza para el Progreso en las elecciones del 4 de octubre.

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El abogado usó sus redes sociales para, a través de un video, anunciar que será el “gallito” de su líder político, César Acuña Peralta, aunque su lista fue inscrita meses atrás ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

DECISIÓN

El video en mención —que hace un recuento de parte de la vida personal y política de Reyna, así como de su gestión en la municipalidad de Trujillo— culmina con la siguiente frase: “Reyna avanza, alcalde de Trujillo”. Además, está acompañado del siguiente texto: “¡Trujillo avanza!”.

No obstante, un día atrás, la máxima autoridad edil publicó el mismo video con este texto: “Les comparto un poco de mi historia que siempre ha estado marcada por el trabajo, el compromiso y el amor por Trujillo. Hemos demostrado que cuando se gestiona con responsabilidad las obras sí llegan y la ciudad puede avanzar. Esperen de mí la misma convicción y la certeza de que todavía hay mucho por hacer. Trujillo debe seguir avanzando”.

CAMINO

APP puede postular a Mario Reyna a la Alcaldía de Trujillo porque este asumió el cargo de burgomaestre cuando era primer regidor en la gestión de Arturo Fernández Bazán, quien fue suspendido por el JNE.

Para las elecciones de 2022, el también exfuncionario de la MPT ganó una regiduría con la camiseta de Somos Perú, partido al que, sin embargo, renunció para volver a afiliarse a APP.

Su participación en las elecciones de este año fue prácticamente anunciada por el mismo César Acuña en marzo del año pasado, cuando indicó que Reyna era uno de sus “gallitos”.

“Dios me ha puesto a dos jóvenes, a Mario [Reyna] y a Martín [Namay]. Gracias a ellos vamos a seguir trabajando por Trujillo y por la región La Libertad”, dijo.