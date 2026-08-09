Fueron a visitar a sus familiares y de regreso se encontró con la muerte. Franklyn Huamán Olivera (30), estaba al volante de la camioneta de placa AUJ-855. Al pasar por una curva de la carretera, una enorme roca se desprendió de la ladera e impactó la cabina del vehículo.

El ingeniero mecánico fue evacuado aún con signos de vida al centro de salud donde certificaron su deceso.

El infortunado viajaban con su pareja Flor Sumarán Cantalicio, quien resultó con contusiones. El accidente ocurrió minutos después del sismo registrado a las 6:11 de la tarde del viernes, en el kilómetro 6 del Centro Poblado de Socos, distrito de Chupuro, cuando el ingeniero mecánico, regresaba con su familia desde Casablanca a Huancayo la camioneta fue alcanzada por una roca cuando circulaba por Socos.

Penoso

Los policías evacuaron al conductor Franklyn Huamán al puesto de salud de Chupuro donde la médico Isamar Alvarez, certificó que llegó sin signos vitales. El infortunado deja una hija de 3 años huérfana. Los dolientes lamentaron el triste final del ingeniero con un traumatismo encéfalo craneano.

Asimismo, en otro sector de Soccos, Jeancarlos Castro Huaman (21), quien conducía su moto, se despistó con su unidad, resultando con una posible fractura del brazo y rodilla derecha. Otros heridos son: Diandra Huamán Olivera (35) y Melanio Quispe Yaranga (38), quien quedó herido, cuando conducía su moto y hubo el deslizamiento del cerro por lo cual se despistó.