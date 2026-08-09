En un operativo, personal de la comisaría de La Unión desarticuló a dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Gatos del Norte”. Según la policía, se les encontró armas de fuego y municiones.

El hecho se registró al promediar las 22:00 de la noche, mientras la policía realizaba patrullaje a inmediaciones del A.H. 08 de Diciembre, en La Unión. En el lugar, vecinos de la zona alertaron a los agentes sobre la presencia de dos sujetos sospechosos que portaban armas de fuego.

Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron huir, pero fueron reducidos e intervenidos. Los detenidos, Jhon J.R.R. (27), alias “Gati”, y Alejandro A.R.I. (20), alias “Pana”, serán investigados por tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos.

Mientras tanto, la policía continúa con los operativos en diferentes partes de la región a fin de combatir la delincuencia.