El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció este domingo sobre los cambios dispuestos en el Seguro Social de Salud (EsSalud), tras concluir la designación de Jaime Moreno como presidente ejecutivo de la entidad.

El ministro utilizó su cuenta de X para destacar el inicio de un “proceso de mejora” en EsSalud. En su mensaje no mencionó la salida de Moreno, pero sí hizo referencia a la designación de Hilda Sandoval como nueva titular de la entidad. Sandoval ocupa actualmente el cargo de viceministra de Trabajo.

“Empezó el proceso de mejora de EsSalud. Hoy se nombra a la viceministra de Trabajo, Hilda Sandoval Cornejo, como encargada en tanto se selecciona profesionalmente al nuevo presidente de EsSalud”, expresó.

Sheput también respaldó lo señalado por la presidenta Keiko Fujimori sobre EsSalud y afirmó que el objetivo es garantizar que los pacientes accedan a los beneficios que les corresponden.

“La pesadilla terminará y EsSalud recuperará el brillo de antes por sus pacientes”, escribió Sheput.

Gobierno removió a Jaime Moreno de la presidencia de EsSalud

El Gobierno de Keiko Fujimori puso fin este domingo a la designación de Jaime Moreno Eustaquio como presidente ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano establece que el Ejecutivo dejó sin efecto la designación de Moreno como presidente de EsSalud, debido a la “pérdida de la confianza de la autoridad proponente”.

Moreno asumió el cargo el pasado 10 de junio, durante el Gobierno de José María Balcázar. Sin embargo, según RPP, el 31 de julio se conoció que el funcionario no tenía previsto dejar la presidencia de EsSalud tras el cambio de Gobierno.

A su juicio, correspondía a la presidenta de la República solicitar su salida del cargo, y no al ministro de Trabajo.

La resolución que dispone su salida del cargo lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

En reemplazo de Moreno, el Ejecutivo designó a Hilda Sandoval Cornejo como nueva presidenta ejecutiva de EsSalud. La funcionaria ya formaba parte como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud.

La designación de Sandoval Cornejo será temporal, hasta que el Ejecutivo nombre al nuevo titular de la entidad pública.