La Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) activaron ayer sábado el denominado Plan Escudo, una estrategia impulsada por el Ministerio del Interior (Mininter) para reforzar la protección del transporte público y prevenir nuevos ataques extorsivos contra este sector.

El ministro del Interior, César Astudillo, llegó a Villa María del Triunfo para supervisar la implementación del Plan Escudo, que contempla protección policial y militar para los transportistas, así como la presencia de efectivos en paraderos y patios de maniobras de las empresas de transporte urbano.

El titular del Mininter señaló que el Plan Escudo también incluye labores permanentes de inteligencia conjunta entre la PNP y las FF.AA.

“Se ha puesto en ejecución el Plan Escudo, que lo conforman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dentro de sus sectores de responsabilidad que ordena la Constitución. Acá hay cerca de 14 patios de maniobra, en todos van a ver presencia policial y del Ejército. Eso es lo que estamos haciendo, ya hemos tomado las acciones pertinentes”, indicó.

“A esto se suma un trabajo totalmente integrado de inteligencia. La inteligencia policial y la inteligencia de las Fuerzas Armadas actuarán permanentemente. Eso es lo que nos da la seguridad y la certeza de los movimientos que se vienen haciendo para anticiparnos a la delincuencia”, sostuvo.

Junto al comandante general de la PNP, general de Policía Óscar Arriola, y al jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Castillo, el titular del Interior visitó varios patios de maniobras de empresas de transporte público de Lima Sur. La inspección tuvo como objetivo verificar la ejecución del Plan Escudo, estrategia que busca reforzar la lucha contra la criminalidad.

El ministro del Interior, César Astudillo, llegó a Lima Sur y supervisó la ejecución del Plan Escudo, que articula el trabajo de la PNP (@PNP_Noticias) y las Fuerzas Armadas con el objetivo de prevenir ataques extorsivos y reforzar la seguridad del transporte urbano.… pic.twitter.com/grPWyiJgQY — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) August 9, 2026