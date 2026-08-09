A 12 días del inicio del Gobierno de Keiko Fujimori, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, mantiene un bajo perfil frente a la prensa, a diferencia de la propia presidenta y los demás ministros, quienes han tenido una mayor exposición pública durante estos primeros días de gestión.

Ausencia

Desde el 28 de julio, cuando brindó su última declaración pública tras la toma de mando de la nueva administración, Galarreta no ha vuelto a pronunciarse ante los medios.

En aquella oportunidad, el premier aseguró que el Gobierno buscaría “seguir tendiendo puentes” y “la reconciliación del Perú”.

Además, confirmó la juramentación del Gabinete Ministerial, prevista para las 5 de la tarde de ese mismo día.

Desde entonces, ha continuado participando en reuniones y actividades oficiales, pero sin brindar declaraciones a la prensa.

La presencia más reciente del presidente del Consejo de Ministros ocurrió este sábado, 8 de agosto, cuando se reunió con la presidenta Keiko Fujimori, el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, y los ministros César Astudillo (Interior), Rafael Belaunde (Defensa) y Ernesto Álvarez (Justicia), para coordinar acciones frente a la criminalidad.

Opinión

Al respecto, el analista político César Campos consideró que Galarreta podría estar abocado a la conformación de las distintas instancias del Gobierno.

“Es muy probable que en estos momentos Galarreta esté actuando en la sombra y haga como un operador político para ir estableciendo alianzas, entendimientos con algunos sectores de la oposición”, sostuvo a Correo.

Como otra posibilidad, Campos planteó que el premier podría estar guardando silencio para evitar restarle protagonismo a Keiko Fujimori.

“Quizás sea un esfuerzo de no querer taparle su espacio para que la propia presidenta sea la que sea más vista y expuesta”, señaló.