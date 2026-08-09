Por primera vez en la historia de la región, La Libertad contará con vacunas contra el dengue, luego de que el Ministerio de Salud (MINSA) atendiera las gestiones realizadas por el Gobierno Regional, liderado por la gobernadora regional Dra. Joana Cabrera Pimentel.

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En respuesta a la solicitud formulada por la Gerencia Regional de Salud, el MINSA envió a nuestra región 20 722 dosis de la vacuna monodosis Qdenga®, que serán distribuidas en los establecimientos de salud de Virú y Chao, jurisdicciones priorizadas por registrar mayor incidencia y transmisión activa de la enfermedad.

“En La Libertad no bajamos la guardia frente al dengue. Estamos haciendo todos los esfuerzos y gestionando nuevas herramientas para proteger a más familias. La llegada de estas vacunas es un paso muy importante, pero necesitamos que la población también se sume y cumpla con las medidas de prevención”, afirmó la gobernadora regional Joana Cabrera Pimentel.

Por su parte, el gerente regional de Salud, Gerardo Florián Gómez, señaló que las dosis serán destinadas a Virú y Chao, donde contribuirán a prevenir complicaciones y hospitalizaciones, priorizando a la población de 10 a 16 años por la mayor incidencia de dengue registrada en estas zonas.

Un nuevo paso

La incorporación de la vacuna constituye un importante avance en la estrategia regional de prevención y control del dengue, al sumarse a las acciones de vigilancia epidemiológica, control vectorial, fumigación y atención oportuna que viene desarrollando el GORE La Libertad, con una inversión de más de S/ 7.5 millones.

En ese sentido, el titular de la gerencia exhortó a las familias de Virú y Chao a llevar a los menores a los establecimientos de salud, a fin de acceder a la inmunización.La vacuna Qdenga® (TAK-003) se administra mediante un esquema de dos dosis, con un intervalo de tres meses entre ambas.

Por ello, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de que la población objetivo complete el esquema establecido para alcanzar la protección esperada. La inmunización contribuirá a reducir el riesgo de dengue sintomático y sus formas graves, así como las complicaciones y hospitalizaciones asociadas a la enfermedad.

Se gestiona innovadora estrategia

El GORE La Libertad también solicitó formalmente la evaluación e implementación de la estrategia Wolbachia, orientada a fortalecer el control del mosquito Aedes aegypti.

La propuesta cuenta con sustento técnico de la Gerencia Regional de Salud y busca complementar las intervenciones convencionales con una alternativa innovadora y sostenible para reducir la capacidad del vector de transmitir el virus.