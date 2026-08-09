Un nuevo caso de posible reelección encubierta se registra en la región La Libertad. En Santiago de Chuco, Juan Sixto Luján Chero renunció a su candidatura a la alcaldía provincial por Podemos Perú. Con esta decisión, su hermano Víctor Primitivo, actual burgomaestre de ese municipio y aspirante a la primera regiduría por la misma agrupación política, tiene el camino libre para intentar quedarse cuatro años más en el cargo.

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NO VA

Según el documento remitido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Juan Luján Chero presentó su carta de dimisión el 4 de agosto, un día antes de que se cumpla el plazo para la presentación de renuncias de candidatos y retiro de listas en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM).

“La presente determinación responde de forma exclusiva a razones estrictamente personales, habiendo evaluado detenidamente el apartamiento definitivo de la contienda electoral”, explica el ahora exaspirante al sillón edil santiaguino.

La presunción de que se trata de una posible reelección encubierta obedece también a la emisión de videos que promocionan, a través de redes sociales, la candidatura de Víctor Luján a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

El 4 de agosto, el mismo día que Juan Luján presentó su carta de renuncia, en la cuenta en Facebook Flash Andino se publicó un video con el siguiente texto: “Víctor Luján Chero se perfila como el candidato del desarrollo continuo para Santiago de Chuco. El progreso integral de la provincia no puede detenerse. Gracias a una óptima labor de gestión, el liderazgo de Víctor Luján Chero viene transformando las condiciones de vida de cientos de familias santiaguinas mediante una inversión histórica en infraestructura y desarrollo social”.

El video tiene también un cintillo en la parte inferior en el que se pide votar por las 4 “P” [de Podemos Perú] este 4 de octubre. Además, al lado izquierdo del mismo se muestra una imagen del actual burgomaestre con este texto: Tu Cherito, hombre de hechos”.

De acuerdo con el JNE, esta sería la cuarta postulación de Víctor Luján a la Alcaldía de Santiago de Chuco. Mientras en las elecciones de 2010 perdió con la camiseta de Alianza para el Progreso (APP), en 2014 se impuso con la misma agrupación política y en 2022 hizo lo mismo, pero con los colores de Trabajo más Trabajo.

POSICIÓN

Tomás Alva Villa, especialista en Derecho Electoral, comentó que si bien con este nuevo caso de presunta reelección encubierta no se está vulnerando la norma, sí se está “jugando” con la misma.

“El hecho que el candidato a alcalde renuncie, sea excluido o sea improcedente su candidatura, la lista no se cae, la lista va con todos sus regidores y si la lista es elegida, la credencial de alcalde se entrega al primer regidor y ahí asume como alcalde”, recordó.

Frente a esta situación, el abogado pidió a la población informarse bien antes de emitir su voto, pues es cuestionable que algunos candidatos intenten entornillarse en el cargo sacándole la vuelta a la norma.