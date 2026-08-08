La Contraloría General de la República (CGR) alertó sobre un déficit presupuestario e irregularidades en la ejecución de un paquete de tres obras de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, destinadas a la intervención integral de vías públicas en el distrito de San Pedro de Lloc, situación que pone en riesgo la continuidad de los trabajos y la finalidad pública de los proyectos, cuya inversión conjunta supera los S/ 22 millones.

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En el Informe de Visita de Control n.º 011-2026-OCI/0421-SVC, que evalúa el periodo del 16 al 20 de julio de 2026, se señala que los montos certificados para el primer mes de trabajo en cada obra (del 10 al 30 de abril) fueron inferiores a los requeridos en sus respectivos cronogramas valorizados.

En detalle, se programaron ejecuciones por S/ 2.4, S/ 2.2 y S/ 3.3 millones, pero solo se certificaron S/ 1.7, S/ 2.0 y S/ 1.9 millones; respectivamente, lo que evidencia un déficit de recursos económicos.

Asimismo, aunque el plazo contractual establece que las obras deben culminar el 5 de noviembre próximo, el consorcio ejecutor no presentó ante la Municipalidad Provincial de Pacasmayo la valorización correspondiente a los trabajos del tercer mes (junio). A ello se suma que la valorización del segundo mes (mayo) está observada por la entidad municipal porque fue presentada incompleta.

INSPECCIONES

Durante las inspecciones físicas realizadas el 16 y 17 de julio, la Contraloría constató el abandono de los frentes de trabajo y la ausencia total de personal y maquinaria en las obras del sector San Isidro – Segunda etapa y del centro poblado de San Pedro de Lloc.

Asimismo, en la obra del Cruce El Milagro solo se observó actividad en un frente de trabajo, pero parte de las labores que se estaban ejecutando correspondían al primer mes de trabajo (abril) ya valorizado y pagado.Sumado a ello, en el Cuaderno de Incidencias de Obra de las dos primeras intervenciones citadas líneas arriba, tanto el consorcio ejecutor como el supervisor consignaron la ejecución de trabajos que no fueron realizados.

Además, en las inspecciones físicas al paquete de obras se advirtió la ausencia de profesionales claves cuya permanencia física en los proyectos es obligatoria, deficiencias constructivas en las capas estructurales del pavimento, entre otros.