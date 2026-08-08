Aproximadamente a las 02:00 horas de hoy, en el sector denominado Pulpera, Km 250 de la red vial Espinar - Condoroma, provincia de Espinar, una minivan chocó por alcance contra un tráiler, dejando un saldo preliminar de nueve fallecidos.

El hecho involucró al tráiler con placa de rodaje D0S-732 con remolque W3O-988, conducido por Ángel Quisiyupanqui (72) y el vehículo de placa de rodaje VBD-687, conducido por Raúl Rómulo Huamaní (36), de la empresa ‘Rusos’.

Tras la alerta del hecho, personal policial de Protección de Carreteras se constituyó al lugar, procediendo al auxilio de los heridos (un varón y cinco mujeres por identificar), quienes fueron trasladados al Hospital de Espinar para su atención médica.

Como consecuencia del violento impacto, fallecieron en el acto nueve personas: el conductor del segundo vehículo, Raúl Huamaní (36), y ocho de sus pasajeros (tres mujeres y cinco varones aún por identificar).

La Policía permanece en la escena realizando las diligencias correspondientes junto al representante del Ministerio Público.