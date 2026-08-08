El último martes, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) inició el mejoramiento de las pistas y veredas de las primeras cuatro cuadras del jirón Independencia, en el centro histórico de la ciudad. Culminados los trabajos, estos seguirán en lo que resta de la calle y culminarán con el cierre de todo San Martín.

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Como era de esperarse, las obras han causado incomodidad en gran parte de la población —sobre todo en conductores— y generado más caos vehicular en calles aledañas.

PANORAMA

Frente a este escenario, Correo conversó con el subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras de la MPT, Danny Florián López, con el propósito de que explique el plan de desvío vial que se ha elaborado para evitar un mayor congestionamiento de vehículos.

Lo primero que precisó el funcionario es que si bien toda la obra demandará un total de aproximadamente tres meses, las calles intervenidas se irán reabriendo conforme avancen los trabajos, por tres tramos.

“Es el caso de las cuatro primeras cuadras de Independencia, cuyo tiempo de intervención es del 4 al 30 de agosto, según el plano. Una vez que acaben los trabajos, el tránsito volverá a su normalidad en esta zona”, explicó.

El mismo plan se ha previsto para las siguientes cinco cuadras de Independencia (1-30 de septiembre) y las nueve que conforman el jirón San Martín (1 de octubre-1 de noviembre). “¿Por qué San Martín no se cerrará por partes? La intervención es menor”, indicó el ingeniero.

El plan de desvío también contempla el cierre de algunos jirones aledaños. Sin embargo, “hay momentos que se irán liberando para darle movilidad al tráfico”.

El subgerente edil afirmó que es consciente “de que toda obra genera incomodidad”; sin embargo, señaló que Trujillo necesita de obras como las que se ejecutan. “La gente debe entender”, expresó.

Para evitar más incomodidades a la población, Florián indicó que están intentando acelerar la ejecución de las obras para que se termine en menos de 90 días.