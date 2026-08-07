El Gobierno Regional de La Libertad reiteró al Ejecutivo la necesidad de garantizar el presupuesto para culminar las obras de las quebradas San Ildefonso y San Carlos, consideradas la principal infraestructura de protección frente al fenómeno El Niño.

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Durante una visita técnica a la zona, el vicegobernador regional Ever Cadenillas, en representación de la gobernadora Joana Cabrera, expuso a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales Martínez, las principales necesidades de la región para reforzar las acciones de prevención ante la temporada de lluvias.

La autoridad regional explicó que el proyecto registra alrededor de un 70% de avance, pero está pendiente la ejecución del tramo que permitirá conducir las aguas hacia el río Moche.

Para culminar esta etapa se requiere una inversión aproximada de S/ 500 millones, monto que permitirá dejar completamente operativa una obra clave para reducir el riesgo de inundaciones y huaicos.Asimismo, las autoridades identificaron un punto crítico en la desembocadura de Caballo Muerto, donde existe una considerable acumulación de residuos sólidos que viene obstruyendo el cauce.

El subgerente de Defensa Civil, Wilfredo Agustín, alertó que este material podría bloquear el canal de conducción y ocasionar que las aguas se desvíen hacia Laredo, generando un alto riesgo de inundaciones. Por ello, se solicitó la intervención inmediata de ANIN.

Se necesitan puentes Bailey

Durante el recorrido también se trasladó a la ministra la necesidad de instalar puentes Bailey en puntos estratégicos de Virú, Chicama, Chamán, Casmiche y Baños Chimú, debido a que estos forman parte de la red vial que conecta el norte del país y podrían quedar interrumpidos durante una emergencia.

Asimismo, se solicitó combustible y maquinaria para fortalecer los trabajos de descolmatación y encauzamiento de los principales ríos de La Libertad.El vicegobernador remarcó que estas solicitudes responden a una planificación preventiva que busca reducir el impacto de un eventual fenómeno El Niño antes del inicio de la temporada de lluvias. En ese sentido, se explicó que la región ya tiene identificados los puntos críticos y viene coordinando permanentemente con las municipalidades, ANA, ANIN y otros sectores. Sin embargo, advirtió que se requiere un mayor respaldo presupuestal del Ejecutivo para intervenir oportunamente.

Ministra se compromete con La Libertad

Por su parte, la ministra Maritza Canales señaló que la visita permitió conocer de primera mano las necesidades de la región y anunció que promoverá la articulación con los diferentes sectores del Ejecutivo para priorizar las acciones más urgentes. Asimismo, indicó que el MIDIS trabaja en la organización de sus programas sociales para garantizar una respuesta rápida y la continuidad de los servicios en caso de una emergencia.