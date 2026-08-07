Ha quedado descartado que el papa León XIV visite Trujillo durante su arribo al Perú programado del 11 al 17 de noviembre de 2026. Esta noticia no solo ha generado una profunda pena en los sectores devotos de esta localidad, sino que también significa una oportunidad perdida para dinamizar la economía.

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En efecto, el decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Francisco Huerta Benites, señaló ayer que el hecho de que el máximo representante de la Iglesia católica no llegue a Trujillo tiene un impacto en términos de actividad económica que se estima en S/ 40 millones de no ingreso.

De acuerdo con el especialista, ese monto de dinero que no ingresará a los diversos sectores en Trujillo es ligeramente superior (entre 10% y 15%) al que se genera con el Festival Internacional de la Primavera y el Concurso Nacional de Primavera.

VISITANTES

El también presidente del Instituto de Economía y Empresa (IEE) mencionó que confirmar que el papa Robert Francis Prevost no estará Trujillo genera que al menos 200 mil personas opten por cambiar sus planes y no visiten la provincia.

“Cuando se trata de este tipo de eventos hablamos de la visita de mucha gente en un periodo corto de tiempo. Son personas que tienen que alimentarse, hospedarse, utilizar el transporte público y hasta comprar recuerdos y souvenirs. Es un turismo religioso y de fe que genera mucha emoción. Quizá nunca más puedan volver a ver al papa y la gente hace su esfuerzo para llegar a verlo y escucharlo”, resaltó.

PENA

Enterado de que el Vaticano informó que León XIV no llegará a la ciudad de la “Eterna Primavera”, el alcalde de Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, dijo que es una “pena” que el Sumo Pontífice no visite una localidad con profundas raíces católicas.

“En cuanto al cronograma establecido de obras, no se altera. Seguiremos con lo planificado para seguir recuperando las vías de la ciudad. De todos modos esperamos que el Arzobispado confirme oficialmente la información sobre viabilidad o imposibilidad de la visita del papa León XIV”, agregó.

En este punto es importante recordar que a mediados de junio de 2026, el Concejo Provincial de Trujillo aprobó por unanimidad solicitar formalmente al Nuncio Apostólico del Perú que se incluya a la ciudad en el itinerario de la visita del papa León XIV al país. Sin embargo, a luz de los hechos, el pedido no tuvo éxito.

De la misma manera vale resaltar que la región La Libertad está incluida de forma oficial en la ruta turística y cultural llamada “Caminos del Papa León XIV”. El circuito comprende lugares donde Robert Francis Prevost vivió y realizó su labor como misionero y religioso entre los años 1988-1999.

El Sumo Pontífice arribará a Perú el próximo 11 de noviembre y recorrerá, durante siete días, Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco.