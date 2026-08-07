Tras una rápida intervención, agentes de la Policía de Carreteras lograron recuperar un camión y veinte cabezas de ganado vacuno que habían sido robados tras un asalto en la provincia de Virú, región La Libertad.

VER MÁS: Exconsejero regional por Otuzco será sepultado en Trujillo

Tras patrullar diversos sectores por donde habían fugado los asaltantes, los agentes del orden encontraron el vehículo abandonado en una zona de difícil acceso del sector Tanguche, distrito de Chao.

Según contaron los agraviados, la madrugada del último jueves avanzaban por la carretera Panamericana, cuando fueron interceptados por un grupo de delincuentes que tras amenazarlos con armas de fuego les robaron el camión y el ganado.

Sin embargo, de inmediato denunciaron el hecho ante la Policía de Carreteras y tras poner en marcha el “Plan Cerco” los maleantes solo atinaron a dejar abandonado el camión y fugar. Ahora son intensamente buscados.