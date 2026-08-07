El sexto despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura, a cargo del fiscal provincial Raúl Girón, obtuvo se dicte 04 años de pena privativa de la libertad suspendida contra Adán E. Guerrero S. (46), como autor del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

El acusado deberá también cancelar la suma de 1 500 soles por concepto de reparación civil a favor de la agravia, y cumplir reglas de conductas que de no hacerlo sería ingresado al penal de Piura a cumplir su condena.

La fiscal adjunta provincial Yumei Herrera Peralta presentó contundentes medios probatorios del accionar del investigado, el pasado 31 de julio, quien pese a tener conocimiento de las medidas de protección dictadas a favor de su ex conviviente por violencia psicológica, ingresó al domicilio de la misma y la volvió a agredir verbalmente.

Pese a la intervención del hijo mayor, la agraviada tuvo que salir y refugiarse en la vivienda de una sobrina, hasta que los efectivos policiales de la comisaría de Familia llegaron en su ayuda y retiraron a Adán Guerrero de la vivienda a la que estaba prohibido de acercarse por mandato judicial.