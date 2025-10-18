La fiscal provincial Sara Yarlequé Adrianzén, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia de Piura, obtuvo que se imponga una condena de 6 años, 11 meses y 5 días de pena privativa de libertad efectiva contra Kevin Ch. A. (30), por el delito de hurto agravado; quien contaba con sentencias previas por delitos de la misma naturaleza.
La sentencia fue obtenida mediante un proceso inmediato, en el que el Ministerio Público presentó diversos medios probatorios que acreditan la responsabilidad penal del imputado. Entre ellos destacan: el acta de intervención policial, el acta de registro personal, el reporte del sistema de gestión fiscal, una declaración testimonial, entre otros.VER MÁS: Piura: Condenan a sujeto por tocamientos en agravio de menor
Kevin Ch. fue detenido tras haber sustraído cable telefónico del tendido aéreo ubicado en la calle 9 del A.H Víctor Raúl, distrito Veintiséis de Octubre, cuando intentaba darse a la fuga con el material robado.