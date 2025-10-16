La fiscal adjunta provincial Diana Ortiz, del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita, obtuvo que se imponga una condena de 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad suspendida contra Jorge Gonzales (22 años), autor del delito de hurto agravado.

El hecho delictivo ocurrió en el parque Los Quiñones en Paita, donde fue sustraído un mototaxi que se encontraba estacionado. Gracias a la rápida intervención policial y al seguimiento mediante las cámaras de seguridad de la zona, el acusado fue ubicado y detenido en flagrancia dentro del vehículo robado.

Durante la audiencia, el imputado aceptó su responsabilidad y se acogió a la figura de terminación anticipada, luego de que la fiscal presentara pruebas contundentes, como los videos de seguridad y el reconocimiento del acusado por testigos, tanto por su vestimenta como por sus rasgos físicos.

Como parte de la sentencia, Jorge Gonzales también deberá pagar 300 soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada, propietaria del mototaxi.

Este resultado refleja el compromiso de la Fiscalía en la lucha contra el delito y en garantizar una justicia oportuna y efectiva en beneficio de la ciudadanía.