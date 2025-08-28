La fiscal adjunta provincial Cintya Sernaqué Novoa, del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, obtuvo mediante terminación anticipada la condena de 8 años, 7 meses y 10 días de pena privativa de la libertad, así como el pago de 1 000 soles por reparación civil, contra el ciudadano venezolano S.A.S. (23), por los delitos de hurto agravado y falsedad genérica.

Durante las diligencias preliminares, la fiscal adjunta provincial Valery Pérez Yamuca, de la Unidad de Flagrancia de Piura, reconoció a S.A.S como la misma persona investigada en un caso previo de violación de domicilio, en el que había eludido la justicia utilizando otra identidad. Tras diversas diligencias, se confirmó que se trataba del mismo individuo.

Ante esta evidencia, el Juzgado dispuso un concurso real retrospectivo, es decir, la unificación de las penas impuestas por los distintos procesos, imponiéndole además 7 meses de cárcel efectiva por el delito de violación de domicilio, que se suman a la condena ya existente por el delito de hurto agravado y falsedad genérica.

De esta manera, el Ministerio Público continúa reforzando su labor en la identificación y sanción de los responsables de actos delictivos, garantizando justicia y seguridad a la ciudadanía.