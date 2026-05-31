El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a expresar públicamente sus diferencias con el papa León XIV a raíz de las posiciones que ambos mantienen respecto a Irán. El mandatario republicano utilizó sus redes sociales para cuestionar al pontífice tras una reunión que este sostuvo con el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

La publicación fue difundida en Truth Social y estuvo dirigida tanto al líder de la Iglesia católica como a la autoridad municipal de la ciudad estadounidense. Trump también lanzó críticas contra la gestión del alcalde de Chicago, a quien ha cuestionado en reiteradas oportunidades.

“Alguien debería explicarle al papa que el alcalde de Chicago es un inútil y que Irán no puede tener un arma nuclear”.

Diferencias sobre Irán

Las discrepancias entre Trump y León XIV se han hecho evidentes en torno al conflicto que involucra a Irán. Mientras la administración estadounidense ha respaldado una línea de presión contra la república islámica, el pontífice ha manifestado preocupación por las consecuencias humanitarias derivadas de la escalada militar en la región.

El líder de la Iglesia católica ha cuestionado la ofensiva emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. Desde el Vaticano se han realizado llamados para evitar una mayor confrontación y promover alternativas diplomáticas.

Por su parte, Trump ha respondido en varias ocasiones a estas posturas. El presidente estadounidense llegó incluso a sostener que las opiniones del papa podrían tener consecuencias para los fieles y para la seguridad internacional.

“Estaría bien que Irán tenga un arma nuclear”, expresó.

¿Qué conflicto mantiene con el alcalde de Chicago?

Además de sus diferencias con León XIV, Trump mantiene una confrontación política con Brandon Johnson. El presidente ha cuestionado repetidamente la gestión del alcalde y lo ha responsabilizado por distintos problemas relacionados con la seguridad en la ciudad.

Otro de los puntos de conflicto está vinculado a las políticas migratorias. Chicago es considerada una de las principales ciudades santuario de Estados Unidos y sus autoridades han rechazado colaborar plenamente con las operaciones federales de inmigración impulsadas por la actual administración.

A raíz de esta situación, Trump ha criticado la postura adoptada por el gobierno local frente a las redadas migratorias realizadas desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Incluso, ha advertido sobre la posibilidad de desplegar efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad para reforzar las acciones federales.