El alcalde provincial de Piura, Juan Francisco Cevallos, participó en la reunión de coordinación y trabajo convocada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, junto a autoridades de la región Piura, con el objetivo de fortalecer las acciones para la atención de emergencias y revisar la situación de los proyectos del sector que presentan riesgo de paralización.

Durante la jornada, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, expuso los lineamientos de trabajo que orientarán la intervención del sector en la región, priorizando la ejecución de obras de agua y saneamiento, la continuidad de proyectos estratégicos y las acciones preventivas ante una eventual ocurrencia del Fenómeno El Niño 2026-2027.

En este espacio de articulación, los alcaldes de la región presentaron los puntos críticos identificados en sus jurisdicciones para la limpieza y descolmatación de ríos, quebradas y drenes, además de exponer las necesidades relacionadas con proyectos de agua y saneamiento y las obras que actualmente se encuentran suspendidas.

El alcalde Juan Francisco Cevallos destacó la disposición del ministro Mauricio Arnillas para buscar soluciones que permitan reactivar las obras suspendidas por falta de presupuesto. Explicó que el Poder Ejecutivo viene solicitando facultades legislativas para implementar un mecanismo de Obras por Impuestos que facilite el financiamiento y la culminación de estos proyectos en beneficio de la población.

Asimismo, el burgomaestre informó que la Municipalidad Provincial de Piura continúa ejecutando trabajos de descolmatación y disponiendo maquinaria en diversos puntos del distrito como parte del plan preventivo para reducir los riesgos ante las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la protección de las familias piuranas y el desarrollo de obras que mejoren su calidad de vida.