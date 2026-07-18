Los ministros de Vivienda, Salud y Defensa llegaron a Piura para supervisar las obras de prevención ante el Fenómeno El Niño costero, luego de que el Enfen pronosticara fuertes lluvias para la región.

Ayer se realizó la XVI Reunión Extraordinaria de la comisión Intergubernamental de Salud en la ciudad de Piura, donde se reunieron los diferentes representantes del sector salud para exponer las acciones frente a los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027.

Durante la presentación, expusieron que el sector salud a nivel nacional cuenta con presupuesto para afrontar una emergencia por el cambio climático. Para ello, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, señaló que hay hospitales, medicina e infraestructura para afrontar las intensas lluvias en esta región.

“Estamos trabajando con el gobernador regional de Piura que es el presidente de la asamblea nacional de gobernadores y preparar la respuesta sanitaria en todo el país. (...) vamos a realizar las acciones frente a los efectos del FEN, las lluvias intensas, la responsabilidad de cada gobierno y las acciones frente a las enfermedades como el dengue en los meses de calor”, señaló Velasco.

De otro lado, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate, verificó en campo la capacidad de respuesta del sector, supervisando el funcionamiento de equipos de emergencia e infraestructura especializada destinada a reducir el riesgo de inundaciones y proteger a la población más vulnerable.

La jornada se inició con la supervisión a los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas Pluviales (SARE) Cinco Esquinas y La Molina II, en el distrito de Veintiséis de Octubre, infraestructura estratégica implementada por el sector para fortalecer la capacidad de respuesta ante las lluvias. Dijo que estos SARE funcionan bien.

Posteriormente, el ministro supervisó el Centro de Operaciones de Emergencias del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del MVCS, donde verificó la capacidad operativa del equipamiento estratégico que será desplegado de manera inmediata ante la ocurrencia de lluvias intensas.

El ministro de Defensa, Amadeo Flores, también llegó a la ciudad para evaluar los trabajos, sobre todo en las las medidas preventivas implementadas en la construcción del Puente Carrasquillo, con el objetivo de garantizar la continuidad de los trabajos y reforzar la resistencia de esta infraestructura estratégica frente a los efectos del Fenómeno El Niño.

Mientras tanto, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, aseguró que el trabajo de descolmatación del río Piura corresponde al Midagri.

Con respecto a las defensas ribereñas, dijo que han puesto de manifiesto el primer sector que va desde la represa Los Ejidos hasta el cuarto puente, “no tiene el material correcto en la cara seca. Le hemos solicitado a la empresa, que lo haga”, indicó.