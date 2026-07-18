En el marco de las actividades por el Día Mundial contra la Trata de Personas, la fiscal adjunta provincial Carmen Zapata Benites, de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Piura, participó en un operativo preventivo interinstitucional desarrollado en dos obras de construcción ubicadas en los AA.HH Santa Rosa y Las Dalias, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

La intervención se realizó de manera conjunta con la PNP, SUNAFIL, SUCAMEC y la Superintendencia Nacional de Migraciones, con el objetivo de prevenir delitos vinculados a la trata de personas, la explotación laboral, el trabajo infantil, el uso irregular de explosivos y armas, así como verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y la situación migratoria de los trabajadores extranjeros.

Durante la diligencia, cada institución efectuó acciones de fiscalización, control y verificación dentro del ámbito de sus competencias. La fiscal Zapata Benites, por su parte, formuló recomendaciones preventivas a los responsables de las obras para fortalecer las medidas de seguridad, garantizar el uso de equipos de protección personal, evitar la contratación de menores de edad en actividades prohibidas y asegurar que el personal extranjero cuente con la documentación que autoriza su permanencia y trabajo en el país.

De igual forma, los exhortó a cumplir con la normativa sobre el almacenamiento y uso de explosivos y los servicios de seguridad privada, implementar mecanismos permanentes de supervisión y capacitación del personal, y comunicar de inmediato a la Policía Nacional o al Ministerio Público cualquier hecho relacionado con explotación laboral, trata de personas, trabajo infantil u otros delitos que pudieran afectar la integridad y los derechos de los trabajadores.