El Ministerio Público a través de la Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT) de Sullana, realizó una jornada de sensibilización y prevención en el distrito de Paimas, provincia de Ayabaca, para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente al delito de trata de personas.

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La actividad estuvo dirigida a los estudiantes de primaria y secundaria del colegio Juan Velasco Alvarado. Durante el encuentro, los menores presenciaron una dramatización protagonizada por los integrantes del programa Secigra-Derecho 2026. Luego, recibieron una charla preventiva sobre las modalidades de captación utilizadas por las redes de trata de personas y la importancia de denunciar oportunamente estos hechos.

Como parte de la jornada, el equipo de UDAVIT también brindó orientación al personal del centro de salud de Paimas sobre la atención integral a víctimas de trata de personas desde los enfoques legal y psicológico.