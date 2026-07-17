Tres importantes recursos turísticos de Sullana han sido incorporados al Inventario Nacional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

Estos son sitios que contribuyeran al fortalecimiento de la oferta turística local y a la puesta en valor de espacios con gran riqueza natural, cultural e histórica que presenta la Perla del Chira.

PUEDES VER: Piura celebrará el día del humedal costero de Santa Julia

ATRACTIVOS

La Chorrera de Casitas destaca por su belleza paisajística para actividades vinculadas al turismo de naturaleza; El Pilar Negro constituye un atractivo de valor geológico y escénico; mientras el Museo de Arqueología e Historia San Miguel de Tangarará resguarda importantes evidencias que permiten conocer y difundir la historia de esta emblemática zona.

Esto se da gracias a las gestiones y al trabajo técnico de la Subgerencia de Turismo, Desarrollo Económico de la comuna provincial, junto a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) Piura.