El decano del Colegio Médico de Piura, Jorge Espinoza, advirtió que el anunciado fenómeno de El Niño afectaría gravemente a los pacientes de la región, debido a que el 85% de los establecimientos de salud se encuentra en mal estado. Asimismo, señaló que esto incrementaría la propagación de enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. Ante esta situación, cuestionó la incapacidad de las autoridades regionales por no tomar las medidas de prevención correspondientes.

Espinoza indicó que la infraestructura de los establecimientos es una grave preocupación. “Más del 85% de los establecimientos se encuentra en malas condiciones. A esto se suma que una mayor cantidad de la población podría enfermar debido a las lluvias, lo que configura una tormenta perfecta”, advirtió.

Detalló que, ante las lluvias y el fuerte calor, hay enfermedades que aumentarán rápidamente. “Las enfermedades que podrían incrementarse son el dengue, debido a que estamos en época de calor que se intensifica de forma imprevista, y otras patologías como el zika y el chikungunya, además de afecciones virales. Asimismo, podrían aumentar las enfermedades diarreicas agudas”, dijo.

En esa línea, indicó que todas estas patologías deberían ser atendidas. “Es ahí donde los pacientes deberían recibir adecuadamente su tratamiento; sin embargo, más del 85% de estos establecimientos no están en condiciones óptimas debido a la falta de mantenimiento. Mejorar estas infraestructuras es una de las medidas preventivas más importantes que deben tomar ante este inminente fenómeno” indicó.

Pidió a las autoridades solicitar los recursos necesarios y asegurar una ejecución eficiente. “No podemos esperar a que se declare el estado de emergencia para solicitar los presupuestos adecuados. Estamos a puertas de un nuevo gobierno nacional, pero todavía tenemos efectos de un gobierno regional. Además, locales y municipales. Esos presupuestos tienen que ser direccionados sobre la primera atención de las poblaciones. En el caso de salud, habilitar establecimientos de primer nivel de atención y dotar de medicamentos y personal”, enfatizó Jorge Espinoza.

RÉCORD DE CALOR. De acuerdo con los reportes oficiales, la temperatura superficial del océano continúa por encima de sus niveles normales en la región Niño 1+2, manteniendo el fenómeno en una magnitud moderada que impacta de forma directa en el clima de la zona norte.

Jorge Carranza, jefe del Senamhi en Piura, informó que la ciudad alcanzó una temperatura máxima de 34.2 °C el domingo 12 de julio en pleno invierno, un récord histórico dentro de una serie de observaciones que supera los 50 años y se produce por El Niño Costero y en el contexto del Fenómeno El Niño.

El pronóstico anticipa que el ambiente caluroso persistirá durante las próximas semanas debido a la permanencia de las anomalías oceánicas. La interacción entre el océano y la atmósfera impide el descenso característico de las temperaturas que suele presentarse durante esta estación del año en las ciudades del litoral costero.