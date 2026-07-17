Con el objetivo de asegurar una alimentación segura, saludable y de calidad para miles de estudiantes, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) lideró una serie de inspecciones inopinadas en diversas instituciones educativas de la zona del Bajo Piura.

La iniciativa se ejecutó en un esfuerzo conjunto con la Primera Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito de Piura, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) La Unión. El propósito fue levantar un diagnóstico en tiempo real sobre los procesos de preparación y distribución de los desayunos y almuerzos escolares.

Las intervenciones se desplegaron en la I.E. n.° 1054 (distrito de El Tallán), la I.E. n.° 966 (distrito de La Unión), la I.E. n.° 14122 “Nuestra Señora del Tránsito” (distrito de La Arena). Durante el recorrido, las autoridades constataron el despliegue de los Comités de Alimentación Escolar (CAE). Estos equipos, integrados por directivos, docentes y padres de familia, operan de forma organizada para cumplir con las entregas oportunas.

Durante la supervisión se inspeccionó la manipulación de los insumos, es decir el control estricto en el almacenamiento y las buenas prácticas de higiene para mitigar riesgos sanitarios. Además, se constató el estado de salud del personal encargada de la cocina, y se evaluó la limpieza de ambientes y la disponibilidad permanente de agua segura.

Asimismo, los directores recibieron asistencia técnica respecto a los lineamientos de la Resolución Viceministerial n.° 032-2026-MINEDU, dispositivo legal que norma la gestión del servicio alimentario escolar.

Las entidades aliadas reafirmaron que estas supervisiones preventivas continuarán de manera sostenida en la región Piura. El fin es proteger la salud de la población escolar, asegurar la transparencia de los recursos del Estado y consolidar la confianza de los padres de familia en el servicio alimentario escolar del PAE.