Con el objetivo de verificar en campo el cumplimiento de los estándares de calidad, inocuidad y oportunidad del servicio alimentario, Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ejecutó el sexto Operativo Control bajo el lema “PAE, nutrición que protege”. La jornada consistió en el despliegue simultáneo a nivel nacional para supervisar rigurosamente la trazabilidad y el valor nutricional de los alimentos que reciben diariamente los escolares en todo el país.

En la región el Jefe de la Unidad Territorial Piura, Yoshio Granda Távara, encabezó las acciones de fiscalización desde el Centro Rural de Formación en Alternancia Catacaos, ubicada en el sector Palo Parado, del distrito de Catacaos, acompañado por especialistas de la Dirección General del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Midis, Unidad de Gestión Educativa Local Piura, Dirección Ejecutiva de Regulación y Fiscalización Sanitaria y la Unidad Funcional Etapa Vida Niño de la Dirección Regional de Salud Piura.

Durante la visita se inspeccionó el almacén de la institución educativa, evaluó los protocolos de almacenamiento y supervisó la preparación del desayuno escolar, además del consumo de los alimentos por 34 escolares que participan en la alternancia programada para esta semana. En esta I.E el PAE entrega alimentos para complementar los desayunos, almuerzos y cenas de 77 estudiantes.

A nivel nacional, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) atiende durante este año 2026 a más de 326 000 estudiantes de más de 4000 mil instituciones educativas públicas distribuidas en los 65 distritos de la región, que operan bajo la modalidad de Comida Caliente.