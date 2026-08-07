Un grupo de moradores del asentamiento humano La Molina II protestó, emplazó y exigió al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arcillas Gonzáles, la culminación del Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas Pluviales (SARE) de su sector, obra que consideran clave para reducir el riesgo de inundaciones ante las próximas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño (FEN).

“Necesitamos un ministro que esté aquí presente en el Sare de La Molina II porque estamos en una emergencia por colapso de la red de desagüe y que no se corra, porque nosotros lo hemos ido a traer, nos dijo que ya venía, pero se ha desviado por otro lado y aquí está la población esperándolo y no es justo que se nos corra. Queremos solución”, recriminaron los vecinos de La Molina II.

Los moradores afirmaron que se sienten burlados con este gobierno porque el ministro de Vivienda solo llegó al Sare de “Cinco Esquinas” y no llegó a La Molina. “Me han hecho que me pare al lado del ministro para una foto y no llega, se ha corrido, queremos una solución inmediata. Tenemos un Sare que recolecta aguas de varias zonas y si llueve vamos a terminar peor que en el 2017 y 2023”, criticaron.

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De otro lado, el ministro de Vivienda, tras la reunión con los alcaldes provinciales y distritales, anunció la agilización de una serie de obras paralizadas sobre todo las relacionadas al agua potable y saneamiento y la formación de un Comando de manejo del Fenómeno El Niño de Piura, conformados por el Gobierno Regional y otros, donde se mapeará toda la maquinaria con la que cuenta el Estado y de la empresa privada.

Precisó que la apertura en Chutuque depende del estudio. “Depende de que terminemos de hacer el estudio y tomemos la decisión y se pueda hacer con el aporte de la empresa privada”, dijo.