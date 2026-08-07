Personal de la Comisaría PNP Chavín de Pariarca capturó a un hombre que registraba una requisitoria vigente por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, durante la ejecución del operativo policial “Impacto 2026”.

La intervención se realizó en la carretera Central, a la altura del grass sintético del distrito de Chavín de Pariarca, mientras los efectivos desarrollaban acciones preventivas orientadas a la prevención de delitos y faltas.

Durante el control de identidad fue intervenido Manuel A.A. Al verificar sus datos en el Sistema de Información de la Policía Nacional (ESINPOL), los agentes constataron que era requerido por la Sala Penal Liquidadora de Tingo María, provincia de Leoncio Prado, por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad.

Tras confirmarse la requisitoria vigente, el sujeto fue capturado conforme a ley y trasladado a la Comisaría PNP Chavín de Pariarca. Posteriormente, fue puesto a disposición de la unidad competente para continuar con las diligencias de acuerdo con las disposiciones de la autoridad judicial.