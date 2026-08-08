La candidatura de Patricia Bolaños Grau al Gobierno Regional de La Libertad sigue en carrera, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara fundado el recurso de apelación presentado por Renovación Popular.

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Semanas atrás, el organismo electoral declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a la Región presentada por el partido de la “R” por un presunto incumplimiento de la cuota electoral establecida en la normativa vigente. Sin embargo, tras la apelación, ahora su agrupación tiene dos días de plazo para presentar la documentación requerida.

VOZ

En una breve entrevista con este Diario, Paty Bolaños saludó la decisión tomada por el organismo electoral y dijo que ser la única candidata femenina al cargo máximo en la Región “es una forma de demostrar el liderazgo que tiene la mujer” en este departamento.

“La ventaja que yo podría mencionar ese esa: el liderazgo que poseemos las mujeres”, resaltó la también exdecana del Colegio de Enfermeros del Perú en La Libertad.

A diferencia de la mayoría de candidatos a la Región, Bolaños —además— es un rostro relativamente nuevo en el escenario político regional: es la primera vez que postula a un cargo de elección popular. “Tengo que agradecer a mi partido (Renovación Popular) por esta oportunidad que me da, pero soy consciente también de que se trata de un compromiso con la población”, sostuvo.

Según Bolaños, sus principales propuestas no solo se basan en recuperar la paz en toda la región, sino también en trabajar “por la salud, la educación y interconectividad vial”.

“Nuestro primer pilar es la seguridad ciudadana, pero tampoco podemos olvidarnos de otros problemas como el estado de nuestras carreteras, que son no solo vías de acceso, sino también puertas para el desarrollo”, sostuvo.