En pleno invierno, Trujillo y otras provincias de La Libertad soportan temperaturas superiores a los 25 °C —el promedio es de 21 °C en épocas normales en agosto—. Sin embargo, el sol calentará aún más fuerte en esta región.

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En esa línea, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) del Perú activó una alerta roja en 17 regiones del país, entre ellas La Libertad, por un incremento de temperaturas “de moderada a extrema intensidad”.

HACIA ARRIBA

Esta ola de calor que viven La Libertad y otras regiones del país se extenderá desde hoy hasta el lunes 8.

Para estos días, en Trujillo se esperan temperaturas entre 25 °C y 28 °C, pero estas serían más altas en Pacasmayo y Chepén, donde los termómetros podrían llegar a los 30 °C, indicó el ingeniero Martín Caillahua Argüelles, especialista del Senamhi, en diálogo con este Diario.

La sierra de la región también soportará temperaturas atípicas a esta temporada del año. De acuerdo con el mismo especialista, durante los próximos tres días en distritos como Quiruvilca (Santiago de Chuco) se prevé una mínima de 14 °C y una máxima de 16 °C.

Caillahua explicó que este comportamiento del clima obedece a la presencia de El Niño global y El Niño costero. “La diferencia entre uno y otro fenómeno es que mientras el primero se enfoca en el calentamiento del mar en el Pacífico central, el segundo se concentra frente a las costas pero más al norte, junto al Ecuador”, indicó.

En la actualidad, la temperatura del mar frente a la costa liberteña presenta valores entre 22 °C y 24 °C, cuando lo “normal” en esta época del año es de 18 °C. “Las anomalías están llegando hasta +6 °C”, agregó el especialista.

ESCENARIO

Martín Caillahua confirmó que La Libertad soporta una ola de calor de manera más constante desde inicios de junio, “salvo algunos días”.

“Una ola de calor es un periodo de unos tres días consecutivos en que las temperaturas máximas y mínimas son altamente cálidas, fuera de lo normal”, precisó.

Durante esta ola de calor, la temperatura más alta en Trujillo ha sido 28.8 °C, que se registró el último jueves. A nivel de la costa de La Libertad, en la estación Talla —distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo— el termómetro llegó a los 32 °C el 8 de junio.

En lo que va del año, el valor más alto en la costa ha sido de 33.6 °C en la estación Talla, el 26 de febrero, y en la estación Trujillo fue 31.5 °C, el 25 del mismo mes.

A CUIDARSE

Ante esa situación, Caillahua Argüelles recomendó evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, además de hidratarse y usar gorros de ala ancha, sombrillas, lentes con protección UV, ropa de manga larga y protector solar.

Para hoy, en otras localidades costeñas como Casa Grande (Ascope) y Chao (Virú) el Senamhi ha pronosticado temperaturas máximas de 27 °C y 28 °C, respectivamente.