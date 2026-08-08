Un grupo de delincuentes armados atacó la fachada del patio de maniobras de Etupsa 73 S.A., ubicado en Villa María del Triunfo, al sur de Lima.

El hecho generó preocupación entre los trabajadores de la empresa de transporte público.

De acuerdo con las primeras versiones, los sujetos se desplazaban en una motocicleta cuando llegaron al lugar y efectuaron varios disparos contra el portón de la cochera.

El ataque no dejó personas heridas ni víctimas mortales. Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional acudieron al patio de maniobras, acordonaron la zona y comenzaron las diligencias para determinar las circunstancias del atentado.

Durante las labores policiales fueron encontrados hasta 12 casquillos en los alrededores, mientras que la fachada presentaba siete impactos de bala.

Cabe mencionar que esto ocurre luego de que, en junio, un conductor de la ruta San Martín de Porres-Pachacámac, conocida como línea 1, fuera asesinado a balazos mientras realizaba su recorrido.