El Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, a cargo de la fiscal Heldy Huaylinos, obtuvo se dicte 09 meses de prisión preventiva contra Diana K. Valencia M. (22) como presunta coautora del delito de exigencia o requerimiento extorsivo.

La fiscal adjunta provincial Cynthia del Socorro Peralta Alzamora presentó graves y fundados elementos que vinculan a la investigada como una de las personas involucradas en el pedido de 10 000 soles al agraviado para no atentar contra su vida, la de su familia y su negocio, solicitado mediante mensajes de WhastApp el pasado 02 de agosto.

Entre ellos: el acta de denuncia verbal, de intervención policial en flagrancia, de registro personal, de visualización y transcripción de equipo celular, de deslacrado y visualización de material audiovisual, consulta Osiptel de titularidad de línea extorsiva, declaraciones testimoniales, entre otras.

Diana Valencia será ingresada al penal de mujeres de Sullana, desde donde deberá afrontar el proceso que se le sigue como presunta coautora del delito de exigencia o requerimiento extorsivo, por el que podría ser condenada a no menos de 12 años de cárcel.