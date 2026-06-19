La jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, ordenó el internamiento preventivo para seis extranjeros por la presunta comisión del delito de préstamos “gota a gota”, en los distritos de Piura, Castilla, Catacaos y La Unión.

Ellos serán internados de manera provisional, por el periodo de nueve meses, en los establecimientos penitenciarios de Piura (varones) y Sullana (mujeres), según corresponda.

La prisión preventiva fue dictada contra Oscar C.G. por la presunta comisión de los delitos de tenencia ilegal de municiones, usura y requerimientos extorsivos. Asimismo, a Elías N. B. por la presunta comisión de los delitos de tenencia de explosivos, usura y requerimientos extorsivos.

Del mismo modo, se le impuso esta medida a Oscar M.G., Laura C.L., Mauricio H.A. y Juan G.J., en su condición de coautores por la presunta comisión de los delitos de usura y requerimientos extorsivos.

Estas personas fueron capturadas por agentes policiales el 6 de junio del presente año, en la urbanización Galilea Monte Verde de Castilla, quienes de nacionalidad colombiana, se dedicarían al préstamo de dinero a través de la modalidad conocida como “gota o gota”.