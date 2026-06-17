Dieciocho meses de prisión preventiva solicitó la fiscalía contra la regidora Patricia Aurelia Niño Febres y contra otros tres presuntos implicados en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato, en agravio del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle; y lesiones graves, en agravio del chofer y seguridad del burgomaestre, Jorge Luis Chau Aranda.

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Hoy miércoles 17 de junio, desde las 9 de la mañana, el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, Junior Ríos Olivos, instaló la audiencia de prisión preventiva solicitada por la fiscalía para otras cuatro personas que vienen siendo investigadas en el proceso judicial en agravio del exalcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle.

La diligencia se desarrolla de manera virtual, donde el Ministerio Público sustentará su requerimiento para que cuatro personas afronten el proceso judicial internadas en un establecimiento penitenciario, esto hasta que se defina su situación legal.

En la diligencia también intervendrá la defensa técnica de los procesados César Augusto Sánchez Cornejo, William Hernán Tezen Gonza, Fabricio Sebastián Fiestas Susanival y la regidora Patricia Aurelia Niño Febres como coautores de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato, previsto y sancionado en el artículo 108-C del Código Penal [tercer párrafo incisos 3ro. y 5to.] en agravio de Víctor Hugo Febre Calle y lesiones graves en agravio de Jorge Luis Chau Aranda.

De acuerdo con las investigaciones, Niño Febres sería la autora intelectual del crimen, pues existe la sindicación del venezolano E.C.M. (25 años), quien se encuentra en el penal de Piura desde enero del 2026 por el delito de extorsión, quien afirmó a la policía que en el mes de septiembre de 2025, Patricia Niño, quien fue su abogada, le solicitó que siga al alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, e inclusive le mostró una foto y que le habría pagado S/ 200 y $500.

William Hernán Tezén Gonza (43 años), alias “Pochola”, sería el presunto apoyo logístico y facilitador de refugio para el sicario que mató a Febre Calle. Fabricio Sebastián Fiestas Susanival sería el presunto sicario que disparó y mató al alcalde y César Augusto Sánchez Cornejo, (a) “La Muerte”, integrante y líder de la banda criminal “Los Agustos”, también estaría implicado en el crimen.