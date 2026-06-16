Mañana miércoles vence la orden de detención preliminar por siete días que se dictó en contra de la regidora Patricia Aurelia Niño Febres, como supuesta coautora del presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato, en agravio de Víctor Hugo Febre Calle; y lesiones graves en agravio del chofer y seguridad del burgomaestre, Jorge Luis Chau Aranda.

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Se conoció que el Equipo Especial de la Divincri, en coordinación con la fiscalía, continúan con una serie de diligencias para determinar si la concejal, Patricia Aurelia Niño Febres, tuvo o no participación en el crimen del alcalde Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido el pasado 21 de mayo del presente año.

Dependerá de la fiscalía si solicita la ampliación de la detención preliminar o la prisión preventiva, tal como sucedió con los otros cinco presuntos implicados (tres varones y dos mujeres) en el crimen, quienes ya se encuentran en el penal de Piura y Sullana, respectivamente.

Recordemos que la solicitud de detención preliminar de Niño se basó luego que en una entrevista realizada el 23 de mayo de 2026 al interno venezolano, E.C.M. (25 años), recluido en el penal desde enero del 2026 por el delito de extorsión, aseguró que en el mes de septiembre de 2025, Patricia Niño, quien fue su abogada, le solicitó que “le hiciera el trabajo de seguir a una persona, mostrándole una foto y le dijo que trabajaba en la municipalidad, siendo que, lo reconoció como el alcalde Víctor Febre de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre”.

El venezolano agregó en este entonces que luego de mostrarle la foto del alcalde, Niño Febres le habría cancelado S/ 200 y $500 “para hacerle el trabajo de seguirlo, pero con ese dinero se compró su moto para trabajar en el mercado de Piura, pero no realizó el trabajo que quería, perdiendo todo contacto con ella, por lo cual cambió su número de celular para que no lo ubique, pero ella insistía por otros familiares.

El interno afirmó a la policía que teme por su vida y solicita garantías personales, ya que puede dar más información, pero quiere que mantengan en reserva su identidad.

El mismo día miércoles, también vencerá la detención preliminar de William Hernán Tezén Gonza (43 años), alias “Pochola”, sobre quien también recaía una orden de detención preliminar por 7 días como presunto autor del delito de sicariato contra Febre Calle.

Él fue detenido en el interior del inmueble ubicado en el A.H. Micaela Bastidas, manzana D, lote 12 de Veintiséis de Octubre.

De acuerdo con las pesquisas, Tezén Gonza sería el presunto apoyo logístico y facilitador de refugio para el sicario que mató a Febre Calle y se le atribuye la condición de coautor de los delitos de sicariato en agravio de Febre Calle y lesiones graves en agravio de Chau Aranda.