El Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, a cargo de la fiscal provincial Dionini Humpiri, obtuvo se dicte 18 meses de prisión preventiva contra V.A.S.R., investigado por la presunta comisión del delito de extorsión agravada, en el marco de una investigación declarada compleja.

Durante la audiencia, el fiscal adjunto provincial Víctor Manuel Siu Puyen sustentó más de 80 graves y fundados elementos de convicción, que vinculan al investigado con los hechos materia de investigación. La medida coercitiva también comprende las diligencias que se realizan respecto de otros ocho investigados.

Conforme los actuados, el agraviado comenzó a recibir mensajes extorsivos el 24 de junio, en los que lo amenazaban con atentar contra su vida y la de sus padres si no entregaba 30 000 soles. Posteriormente, el 2 de julio, presuntos integrantes de la organización criminal “Los Chuckys del Norte” dejaron un cartucho explosivo en el frontis de su vivienda como parte de las amenazas.

Como resultado de las acciones coordinadas entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, el 3 de julio se ejecutó un operativo en las inmediaciones del supermercado Maxi Ahorro, en la avenida Chulucanas, donde fue intervenido V.A.S.R. en posesión del dinero entregado por la víctima.

Así también, de un teléfono celular en el que se detectó el uso de múltiples líneas telefónicas, modalidad conocida como “carrusel” o “ruleteo” de chips, utilizada para el envío de mensajes extorsivos. Estos elementos permitieron sustentar la solicitud fiscal y obtener la medida de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.