Luego de las intensas paracas que azotó la ciudad de Pisco y cubrió de arena amarilla viviendas, calles e instituciones educativas, de tantas escuelas tomamos como ejemplo la I.E. N.° 22544 Pedro Pablo Castro Peláez ubicada en el cercado de Pisco la cual ha venido realizando una ardua jornada de limpieza para dejar en óptimas condiciones sus ambientes antes del retorno de los escolares.

La gran cantidad de polvo y tierra logró penetrar prácticamente todos los rincones del plantel, obligando al personal a redoblar esfuerzos para recuperar la limpieza de las instalaciones.

Limpieza de aulas

El director de la institución educativa, Mag. Manuel Trillo Calderón, señaló que, pese a los constantes trabajos realizados desde que se registró el fenómeno, la labor aún no concluye debido a la magnitud de la acumulación de arena. Sin embargo, aseguró que el compromiso de todo el equipo permitirá culminar oportunamente las tareas de limpieza, desinfección y acondicionamiento para garantizar un ambiente seguro y saludable en el inicio de las clases.

Entre las acciones ejecutadas destacan la limpieza y desinfección de aulas, carpetas, mesas, pizarras, patios y áreas comunes, además del mantenimiento de los servicios e instalaciones del plantel. La comunidad educativa tomo el compromiso de recibir a los estudiantes en espacios adecuados, demostrando que el esfuerzo conjunto permitirá superar los efectos que dejó la intensa paracas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO