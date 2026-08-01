Los fuertes vientos paracas causaron estragos en la provincia de Pisco. Ayer, las ráfagas que superaron los 50 kilómetros por hora, provocaron la caída de árboles, daños en infraestructura pública y privada, y serias complicaciones en la circulación vehicular debido al levantamiento de polvo y arena.

Fuertes destrozos

En el aeropuerto de Pisco se reportaron vientos superiores a los 50 km/h (27 nudos), mientras que en diversos sectores de los distritos de Pisco y Paracas la intensa nube de polvo redujo considerablemente la visibilidad, obligando a los conductores a desplazarse con extrema precaución y generando dificultades en las operaciones aéreas.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en la Institución Educativa República Argentina, donde un árbol de gran tamaño cayó dentro del plantel, ocasionando daños materiales. No se registraron personas heridas.

Los fuertes vientos también provocaron el colapso de la cobertura metálica instalada en la Institución Educativa N.° 22454 “Miguel Grau Seminario”. La estructura cedió completamente debido a la intensidad de las ráfagas, generando preocupación entre la comunidad educativa por los daños ocasionados.

Otra emergencia se registró cuando un panel publicitario de grandes dimensiones quedó inclinado y a punto de desplomarse, representando un riesgo para peatones y conductores que transitaban por la zona. Personal de emergencia realizó las acciones preventivas para evitar un accidente.

Las condiciones meteorológicas también afectaron la Panamericana Sur, a la altura del sector Aceros Arequipa, donde la caída de árboles y la escasa visibilidad ocasionada por el polvo obligaron a restringir parcialmente el tránsito mientras se realizaban las labores de limpieza y despeje de la vía.

En tanto, la Dirección de Meteorología Aeronáutica y Espacial (COMOP), mediante el Aviso Meteorológico N.° 66, advirtió que las intensas ráfagas continuarán hasta el 2 de agosto, por lo que recomendó mantener las medidas de prevención debido al riesgo que representa la reducción de la visibilidad y la caída de objetos.

Los efectos del fenómeno también alcanzaron otras provincias de la región. En el distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica, un árbol de gran tamaño colapsó debido a la fuerza del viento, siendo necesaria la intervención de los equipos de emergencia para liberar la vía y evitar mayores riesgos.

En la provincia de Chincha, otro árbol cayó sobre una calle de la ciudad, bloqueando el tránsito y dejando un automóvil atrapado bajo sus ramas. Las autoridades acudieron al lugar para retirar el árbol y restablecer la circulación, al tiempo que exhortaron a la población a mantenerse alejada de árboles, postes y estructuras inestables mientras persistan las intensas ráfagas de viento.

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