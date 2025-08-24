Ráfagas de vientos que alcanzaron velocidades de hasta 63 kilómetros por hora han causado estragos en diversas zonas del departamento de Ica, especialmente en la provincia de Pisco, donde se reportaron incidentes que van desde la suspensión de vuelos hasta la caída de infraestructura y afectaciones a viviendas precarias.

Vientos paracas

Según información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el fenómeno alcanzó su mayor intensidad en la zona costera, obligando al cierre total de la Reserva Nacional de Paracas desde la tarde del sábado 23 de agosto. La medida busca proteger a los visitantes ante las condiciones peligrosas generadas por el fuerte viento y el levantamiento de arena.

En la carretera Panamericana Sur, varios conductores reportaron reducción de visibilidad, lo que complicó la circulación vehicular. Asimismo, en El Chaco, Paracas, múltiples negocios turísticos se vieron obligados a cerrar debido al ingreso masivo de polvo a los locales.

En otras zonas del departamento, como Yauca del Rosario, Ocucaje, San José de Los Molinos y sectores rurales de la provincia de Ica, los fuertes vientos afectaron principalmente a viviendas de material prefabricado y techos de estera, dejándolas expuestas a daños estructurales. En el caserío San Martín, un árbol se cayó.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) también confirmó la suspensión temporal de vuelos en el Aeropuerto de Pisco y el Aeródromo de Nasca, debido a la presencia de vientos intensos acompañados de arena. Aunque se monitorean las condiciones en tiempo real, las operaciones no se restablecerán hasta que se garantice la seguridad total.

“Debido a fuertes vientos con presencia de arena en el departamento de Ica, se han suspendido temporalmente los vuelos en el Aeropuerto de Pisco y el Aeródromo de Nasca, por seguridad. Nuestro personal monitorea en tiempo real las condiciones del clima para restablecer las operaciones apenas sea seguro hacerlo. En Tacna y Arequipa también se reportan vientos intensos y neblina, pero sin afectar los vuelos”, se lee en el comunicado de CORPAC.

En la provincia de Chincha, también se registraron fuertes ráfagas de viento. En tanto, las imágenes satelitales muestran levantamientos de polvo y arena a lo largo de la costa sur, especialmente en zonas como Nasca, donde los vientos han alcanzado velocidades cercanas a los 30 km/h.

