Ayer, la ciudad de Pisco soportó ráfagas de viento que superaron los 60 kilómetros por hora, producto de los conocidos vientos paracas, fenómeno típico de la región que esta vez llegó con una intensidad inusual y generó múltiples afectaciones.

Nube de polvo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja para la región de Ica, advirtiendo que estos vientos podrían mantenerse durante varios días, con impactos directos en la salud, el tránsito vehicular, la actividad agrícola y la producción pesquera.

Entre las consecuencias inmediatas se reportó una densa nube de polvo que redujo significativamente la visibilidad en calles y carreteras, así como la suspensión de actividades en algunos centros educativos. Varias escuelas de Pisco decidieron cerrar de forma preventiva, solicitando a los padres de familia recoger a sus hijos para evitar posibles riesgos.

En sectores como Alto El Molino, vecinos informaron daños estructurales en viviendas, principalmente en techos afectados por la fuerza del viento. También se registraron interrupciones en el suministro eléctrico en diferentes zonas de la ciudad.

Las autoridades locales instaron a la población a reforzar techos y ventanas, evitar actividades al aire libre y tomar precauciones ante la posibilidad de accidentes viales o cortes de energía.

