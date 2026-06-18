La Capitanía de Puerto de Pisco alertó a los pescadores artesanales, propietarios de embarcaciones, lanchas y yates sobre la presencia de fuertes vientos que afectarán el litoral peruano desde hoy jueves 18 hasta el sábado 20 de junio. El capitán de fragata Raúl Franco Napori informó que estas condiciones anómalas representan un riesgo para quienes realizan actividades en el mar, por lo que recomendó adoptar todas las medidas de seguridad necesarias.

Aviso de Capitanía

Según la autoridad marítima, el incremento de los vientos podría generar oleajes y condiciones adversas para la navegación, poniendo en peligro a las embarcaciones menores que diariamente desarrollan labores de pesca artesanal. Ante este escenario, se exhortó a los hombres de mar a mantenerse atentos a los reportes oficiales y evaluar cuidadosamente sus salidas mientras persistan las condiciones meteorológicas desfavorables.

Raúl Franco Napori señaló que la Capitanía de Puerto de Pisco permanecerá en constante monitoreo de la situación y brindará información actualizada las 24 horas del día sobre los fenómenos que vienen afectando la costa peruana. Asimismo, reiteró el llamado a la prudencia y a respetar las disposiciones emitidas por las autoridades marítimas con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar.

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