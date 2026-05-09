La Capitanía de Puerto de Pisco dispuso el cierre temporal de los puertos de Lagunillas, Laguna Grande ubicados en la Reserva Nacional de Paracas así como San Juan de Marcona (Ica) y Tambo de Mora (Chincha) debido a la presencia de fuertes oleajes y vientos anómalos que vienen afectando gran parte del litoral peruano.

La medida preventiva fue comunicada a pescadores artesanales, propietarios de embarcaciones, lanchas, yates y personas dedicadas al tránsito marítimo, con el objetivo de evitar accidentes y salvaguardar la vida humana en el mar ante las peligrosas condiciones climáticas.

Costa peruana

El capitán de fragata Raúl Franco Napuri informó que el fuerte oleaje y la agitación marítima permanecerán desde el 7 hasta el 11 de mayo, periodo en el que se recomienda restringir las actividades marítimas y extremar las medidas de seguridad. Asimismo, exhortó a los hombres de mar a mantenerse atentos a los comunicados oficiales emitidos por la autoridad marítima y evitar exponerse innecesariamente al peligro mientras continúe la alerta en la costa peruana.

La autoridad marítima indicó además que personal de la Capitanía de Puerto de Pisco viene realizando un monitoreo permanente durante las 24 horas del día para evaluar el comportamiento del mar y brindar orientación a los pescadores artesanales.

Señaló también que estas acciones buscan prevenir tragedias y daños mayores, considerando que en temporadas de oleajes anómalos las embarcaciones menores son las más vulnerables frente a los fuertes vientos y corrientes marinas.

Por su parte, pescadores artesanales de la provincia manifestaron su preocupación por el impacto económico que generan los cierres de puertos, debido a que cientos de familias dependen exclusivamente de la pesca diaria para llevar sustento a sus hogares.

Muchos señalaron que la paralización de labores representa pérdidas considerables, especialmente para quienes realizan faenas de manera independiente y deben asumir gastos de combustible, mantenimiento y alimentación.

Sin embargo, pese al perjuicio económico, los hombres de mar reconocieron que existe un mayor temor por el posible deterioro de sus embarcaciones y el riesgo de sufrir accidentes en alta mar.

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